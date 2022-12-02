Подмосковье 02 декабря 2022, 23:09 Пруд в Сергиевом Посаде привели в порядок по требованию Минэкологии

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Жители Сергиева Посада пожаловались на загрязнение Скитского пруда, после чего надзорные мероприятия подтвердили информацию, предоставленную бдительными горожанами.

«Было выявлено засорение водоема и сброс ливневых сточных вод с территории общего пользования. Администрации округа было объявлено предостережение с требованием привести пруд в порядок», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Администрация выполнила требования Минэкологии: организовала работы по расчистке зеркала пруда и берега, а также провела ряд мероприятий по предотвращению попадания в водоем неочищенных сточных вод.

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В 2022 году в Сергиевом Посаде были расчищены 3 пруда в рамках программы «100 прудов и озер».

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