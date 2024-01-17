Подмосковье 17 января 2024, 18:06 Пруд в микрорайоне Луговая станет местом для крещенских купаний в Лобне пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В Лобне пройдут крещенские купания в ночь с 18 на 19 января. Местом проведения выбран пруд в микрорайоне Луговая. Время проведения — с 23:00 до 3:00.

Автобус от станции Лобня (остановка автобуса № 50) отправится в 23:00 и 0:00. Он проследует по маршруту: станция Лобня — микрорайон Красная Поляна, улица Аэропортовская — микрорайон Луговая.

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Автобус от храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Луговая — в 23:35.

До 3:00 продлено время движения городского автобуса № 5 (станция Лобня — станция Луговая — станция Лобня).

После мероприятия оба рейса отправятся по обратному маршруту. Отправляться транспорт будет по мере наполнения.

На месте будут обеспечены все необходимые условия. На пруду усилят освещение, у иордани оборудуют мужские и женские обогреваемые раздевалки и деревянные помосты. Для всех желающих предусмотрены горячий чай и угощение.

На месте купаний будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и медики.

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