Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года

Ход работ по благоустройству пруда в микрорайоне Кучино проверили в Балашихе. В инспекции приняли участие глава округа Сергей Юров и гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

«В нашем городе реализуется программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Сто прудов и озер“. В Балашихе в нее вошли Мазуринское озеро, где в ближайшее время начнется очистка, и пруд в микрорайоне Кучино. Сейчас уже выполнена часть работ, но итоги все равно далеки от совершенства. Подрядчик продолжит очистку водной глади, также мы запланировали благоустройство окружающей территории», — сказал Сергей Юров.

Вокруг пруда будет создана небольшая зона отдыха, к ней проложат дорожки, которые свяжут ее с окружающими многоквартирными домами.

«В ходе выездного совещания мы осмотрели работы по благоустройству пруда. Я помню времена, когда рядом с ним еще не было храма, а производился ремонт автомобилей. Сейчас вокруг располагается обустроенная культурная зона, благоустройство пруда внесет свою лепту и наш город станет краше», — отметил гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

Работы по благоустройству планируют завершить до конца года, на них было выделено порядка 70 миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года.