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    05 августа 2022, 17:36

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года

    Анастасия Максимовских, Надежда Алистратова

    Ход работ по благоустройству пруда в микрорайоне Кучино проверили в Балашихе. В инспекции приняли участие глава округа Сергей Юров и гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года | Изображение 1

    «В нашем городе реализуется программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Сто прудов и озер“. В Балашихе в нее вошли Мазуринское озеро, где в ближайшее время начнется очистка, и пруд в микрорайоне Кучино. Сейчас уже выполнена часть работ, но итоги все равно далеки от совершенства. Подрядчик продолжит очистку водной глади, также мы запланировали благоустройство окружающей территории», — сказал Сергей Юров.

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года | Изображение 2

    Вокруг пруда будет создана небольшая зона отдыха, к ней проложат дорожки, которые свяжут ее с окружающими многоквартирными домами.

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года | Изображение 3

    «В ходе выездного совещания мы осмотрели работы по благоустройству пруда. Я помню времена, когда рядом с ним еще не было храма, а производился ремонт автомобилей. Сейчас вокруг располагается обустроенная культурная зона, благоустройство пруда внесет свою лепту и наш город станет краше», — отметил гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года | Изображение 4

    Работы по благоустройству планируют завершить до конца года, на них было выделено порядка 70 миллионов рублей.

    Пруд в микрорайоне Кучино в Балашихе расчистят и благоустроят к концу года | Изображение 5

    Ранее Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года.