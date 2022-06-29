Пруд в Егорьевске возродят благодаря губернаторской программе

С самого утра на улице 50 лет ВЛКСМ не смолкает звук бензопилы. Специалисты очищают прибрежную зону пруда. Старые деревья спилят под корень, чтобы привести территорию пруда в порядок.

Вторую жизнь водоему подарила губернаторская программа «100 прудов и озер».

«До конца этой недели будет очищен пруд от мусора, кустарников, мелколесья и камыша. После чего его прилегающую территорию планируется благоустроить», — рассказал начальник отдела сельского хозяйства комитета по экономике администрации городского округа Егорьевск Родион Орлов.

На берегах водоема установят зонты, урны и лавочки. За преображение пруда голосовали жители. Опрос проводили на портале «Добродел». За водоем было отдано почти 400 голосов.

Всего в этом году в Подмосковье в порядок приведут 59 прудов и озер. А в сентябре на портале «Добродел» жители смогут отдать свой голос за понравившийся водоем.