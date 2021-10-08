Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября

Пруд Коровка в Балашихе благоустроят к концу октября. Преображение началось в сентябре. В первую очередь территорию избавили от грызунов — мышей и крыс. А следующим этапом стала очистка водоема.

Источник фото: Константин Роик

Пруд находится в микрорайоне Железнодорожный. Выполнить меры по борьбе с грызунами было просьбой самих жителей.

Чтобы очистить дно, водоем осушили и привлекли технику для извлечения иловых отложений. Теперь предстоит укрепить и благоустроить берега.

Источник фото: Константин Роик

Жители увидят новые тропинки, архитектурные формы, пирс и современное освещение. Об этом рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

Проект согласовали с жителями. По дну будет постелена специальная пленка, чтобы вода не уходила. Высадим растения, газоны, выполним мощение по периметру Сергей Юров.

Источник фото: Константин Роик

Глава добавил, что отремонтируют ротонду рядом с прудом.

«Нет сомнений в том, что все работы будут выполнены в срок», — подчеркнул Юров.

Источник фото: Константин Роик

На благоустройство выделили 20 миллионов рублей. Работу выполнят по программе правительства Московской области «Инициативное бюджетирование». Жители голосовали за этот проект на портале «Добродел».