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    08 октября 2021, 18:09

    Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября

    Анастасия Аброськина, Дарья Борисова

    Пруд Коровка в Балашихе благоустроят к концу октября. Преображение началось в сентябре. В первую очередь территорию избавили от грызунов — мышей и крыс. А следующим этапом стала очистка водоема.

    Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября | Изображение 1Источник фото: Константин Роик

    Пруд находится в микрорайоне Железнодорожный. Выполнить меры по борьбе с грызунами было просьбой самих жителей.

    Чтобы очистить дно, водоем осушили и привлекли технику для извлечения иловых отложений. Теперь предстоит укрепить и благоустроить берега.

    Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября | Изображение 2Источник фото: Константин Роик

    Жители увидят новые тропинки, архитектурные формы, пирс и современное освещение. Об этом рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

    Проект согласовали с жителями. По дну будет постелена специальная пленка, чтобы вода не уходила. Высадим растения, газоны, выполним мощение по периметру

    Сергей Юров.
    Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября | Изображение 3Источник фото: Константин Роик

    Глава добавил, что отремонтируют ротонду рядом с прудом.

    «Нет сомнений в том, что все работы будут выполнены в срок», — подчеркнул Юров.

    Пруд Коровка в Балашихе очистят и благоустроят к концу октября | Изображение 4Источник фото: Константин Роик

    На благоустройство выделили 20 миллионов рублей. Работу выполнят по программе правительства Московской области «Инициативное бюджетирование». Жители голосовали за этот проект на портале «Добродел».