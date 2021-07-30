Пруд Коровка благоустроят в Балашихе в сентябре

Благоустройство зоны отдыха у пруда Коровка в Балашихе начнется в сентябре. Работы проведут в рамках инициативного бюджетирования. За это место проголосовали жители на портале «Добродел».

Источник фото: Константин Роик

Перед началом благоустройства планы по приведению пруда в порядок обсудили с инициативной группой жителей Железнодорожного. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков и начальник управления благоустройства городской администрации Максим Сидоркин.

«Планы по благоустройству пруда Коровка вместе с жителями мы обсуждаем больше года. Реализовать их мы сможем с помощью инициативного бюджетирования. Субсидия уже выделена. Уже создан проект и согласован с жителями. До конца августа у нас будет определен подрядчик. На проведение всех работ у нас запланирован месяц, то есть до конца сентября мы должны полностью их закончить», — уточнил Максим Сидоркин.

Источник фото: Константин Роик

В рамках благоустройства пруда берега водоема укрепят. Его осушат, для того чтобы очистить дно от ила и мусора, и снова заполнят водой. На прилегающей территории проложат тропинки, установят лавочки и освещение, оборудуют пирс. Прежде чем приступить к этим работам, пруд огородят и проведут дератизацию, потому что местные жители обратились в администрацию с жалобами на крыс.

«Мы сегодня договорились с жителями о том, что в течение недели пруд огородят по периметру и приступят к дератизации. Прежде чем приступить к благоустройству, необходимо снять проблему, которая беспокоит жителей. За последний год грызунов стало больше, и они доставляют дискомфорт жителям», — пояснил Михаил Объедков.

Пруд Коровка — центр притяжения жителей густонаселенного микрорайона Железнодорожный. Он расположен недалеко от сквера на улице Пролетарской, проспекта Героев и станции Железнодорожная. На сегодняшний день качество благоустройства общественного пространства не отвечает современным стандартам городской среды.

Программа инициативного бюджетирования направлена на решение вопросов местного значения. Жители активно участвуют в процессе благоустройства. Власти принимают от них предложения и идеи по преображению территорий. Для реализации проектов выделяют субсидии из областного бюджета. Объекты включают в программу по итогам голосования на портале «Добродел».