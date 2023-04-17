Подмосковье 17 апреля 2023, 12:00 Прожившим более 50 лет вместе юбилярам семейной жизни из Подмосковья напомнили о бесплатном подарке в ЗАГСе

Читать 360tv в

ЗАГС Подмосковья разъяснил порядок предоставления подарка юбилярам семейной жизни. Его вручат парам, отмечающим 50, 55, 60 и более лет совместной жизни.

Подарок могут получить супруги, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС Подмосковья и прописанные по постоянному месту жительства в Московской области не менее десяти лет. Им вручат подарочный сервиз.

Реклама

Для этого юбилярам нужно обратиться в ЗАГС Подмосковья не ранее месяца до наступления знаменательной даты и не позднее 12 месяцев после ее наступления.

Все вопросы можно уточнить по телефону: 8 (498) 602-00-87.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. Он подчеркнул, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».