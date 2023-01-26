Подмосковье 26 января 2023, 13:54 Проживающие в соцучреждениях Подмосковья инвалиды смогут бесплатно протезировать зубы

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Инвалиды, проживающие в соцучреждениях Подмосковья, смогут рассчитывать на бесплатное зубопротезирование. Соответствующий закон приняли на 44-м заседании Мособлдумы.

На протезирование зубов смогут претендовать жители Подмосковья, не имеющие к лечению противопоказаний. Законопроект предусматривает предоставление стоматологической услуги за счет средств бюджета Московской области.

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что на сегодняшний день в стоматологических услугах нуждаются свыше 1,3 тысячи человек, проживающих в соцучреждениях Подмосковья.

«Для них эта поддержка актуальна. Теперь у них появилась возможность бесплатно получить эту необходимую услугу за счет бюджета региона и поправить свое здоровье», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье. По его словам, помощь людям, попавшим в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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