Проживающие в Королеве школьники из ДНР и ЛНР получили подарки к 1 сентября

Подарки к 1 сентября подарили детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди них оказались школьники, прибывшие из Донбасса в Королев, которые сейчас проживают в пункте временного размещения «Родник».

Среди проживающих в «Роднике» жителей ДНР и ЛНР оказалось 67 школьников. Из них девять пойдут в первый класс. Для них по поручению главы округа Игоря Трифонова прошла акция «Здравствуй, школа!». Детям вручили школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности и организовали для них концертную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья в этом году примут свыше трех тысяч ребят из Донбасса.