Прожиточный минимум в Подмосковье повысили

Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год. В сравнении с четвертым кварталом прошлого года этот показатель вырос на сумму от 400 до 780 рублей в зависимости от категории.

Прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 13 580 рублей (+411). Для трудоспособного населения — 14 987 рублей (+401), для пенсионеров — 10 648 рублей (+782), для детей — 13 531 рубль (+664), сказано в постановлении правительства.

Эти величины будут действовать в первом квартале, начиная с 1 января 2021 года.

В четвертом квартале 2020 года прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье составил 13 169 рублей. Для трудоспособного населения он был равен 14 586 рублям, для пенсионеров — 9 866 рублям, для детей — 12 867 рублям.

Величина прожиточного минимума определяется один раз в квартал. За основу берется потребительская корзина и данные Росстата об уровне потребительских цен.

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, необходимый россиянину.