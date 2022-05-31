Прожиточный минимум и связанные с ним выплаты вырастут в Подмосковье с 1 июня

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в Московской области вырастет до 17 683 рубля. Для пенсионеров он составит 13 951 рубль, для детей — 15 753 рубля. Об этом сообщила министр экономики и финансов Наталия Масленкина.

В целом прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье после индексации на 10% вырастет на полторы тысячи — до 16 223 рублей.

«Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума», — подчеркнула Наталия Масленкина.

От размера прожиточного минимума зависит ряд мер социальной поддержки, среди которых выплаты на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет, региональная социальная доплата к пенсии, ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами. При назначении социальной помощи именно величина прожиточного минимума является критерием оценки нуждаемости. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, с 1 июня проиндексируют автоматически.

Увеличение прожиточного минимума, МРОТ и индексации пенсий ранее анонсировал президент Владимир Путин. В целом по России размер прожиточного минимума после индексации составит 13 919 рублей — на 2304 рубля меньше, чем в Московской области.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов донести до жителей, что для получения социальных выплат не нужно собирать бумаги. Он подчеркнул, что современная система начисления позволяет людям получать положенные выплаты в удобном режиме, без временных затрат.