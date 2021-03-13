Провожаем зиму Масленицей в Подмосковье. Видео

Сегодня в Подмосковье начались проводы зимы, наступили последние дни Масленицы. В Муранове уже сожгли чучело. Сейчас веселье там идет полным ходом.

Жители Муранова сделали красивое чучело. Каждый участник мероприятия успел сфотографироваться с ним до того, как его начали сжигать. На проводы зимы пришли как взрослые, так и дети. Под русские народные песни они плясали, водили хороводы и кидались снежками.

Чучело сгорело моментально, после дети под радостные возгласы забросали пепелище снегом.

Праздничные гулянья в Подмосковье стали самыми масштабными с введения ковид-ограничений. Почти в каждом округе была своя афиша мероприятий. Накануне вместе с учениками одинцовской школы блины испек губернатор Московской области Андрей Воробьев.