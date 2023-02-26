26 февраля 2023, 19:31
Проводы зимы и праздник Масленицы прошли в Подольске
В заключительный день масленичной недели дети и взрослые в Подольске проводили зиму. Гости мероприятия покатались на ватрушках, угостились блинами и послушали фольклорные коллективы.
«Несмотря на пасмурную погоду, очень веселые выступления коллективов, зажигательные. Блины очень вкусные. Просто вот праздник удался», — рассказала местная жительница Ольга.
Реклама
Более тысячи призовых блинов выиграли подольчане в конкурсах на пяти игровых площадках. Свое мастерство, ловкость и смекалку гости проявляли в керлинге, перепрыгивании через валенок, быстрых санях, перетягивании каната. Победителей награждали красным талоном, который меняли на золотистые горячие блины.
Реклама
«Мы даже из Саратова к вам приехали, чтобы посмотреть, какие у вас праздничные гуляния проходят», — поделилась еще одна участница гуляний Ольга.
За всю масленичную неделю мероприятия в Подольске посетили порядка 60 тысяч человек на более чем 20 площадках округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Масленица-2023
Реклама
Реклама