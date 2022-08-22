Проверку водителей квадроциклов усилили в Истре

Идея рейда по выявлению владельцев мототранспорта, нарушающих ПДД, понятна и проста: лишний раз напомнить о правилах дорожного движения, чтобы в будущем избежать аварий. По данным исследований, часто водители осознанно идут на нарушения, подвергая тем самым опасности не только себя, но и людей вокруг.

Спустя несколько минут после начала рейда остановили первого нарушителя. Очевидно, мужчина не очень рад встрече с сотрудниками Госавтоинспекции, ведь его квадроцикл не застрахован. В итоге административный протокол и штраф 800 рублей.

Рейд продолжается. По словам инспекторов, летом за руль мототранспорта все чаще садятся несовершеннолетние. Будто в подтверждение этому на проселочной дороге показался квадроцикл с двумя подростками. Мало того, что они ехали без шлемов, так еще использовали транспорт, рассчитанный лишь на одного человека. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, а в след за ним и родители. Если будет доказано, что они сами дали квадроцикл детям, им может грозить солидный штраф — 30 тысяч рублей.

Среди остановленных в ходе рейда водителей было много и законопослушных, у которых и с документами все оказалось в порядке, и с амуницией. Сотрудники ГАИ вернулись в часть, но уже завтра снова выйдут на дежурство, чтобы на дорогах Подмосковья каждый чувствовал в безопасности — вне зависимости от вида транспорта и количества колес.

Дороги в Подмосковье становятся безопаснее с каждым годом, количество смертельных аварий снижается. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу продолжать работу по предупреждению ДТП.