Проверку техники к пожароопасному периоду провели в Подмосковье

Сотрудники коммунальных служб пригоняют водоподвозящие машины и проводят учения.

В Подмосковье проводят проверку техники на готовность к пожароопасному периоду. Задача, но только проверить готовность техники, но и обучить сотрудников правильно действовать в сезон пожароопасного периода.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил о том, что сейчас ведется проверка всех водных каналов.

«Проверяем все гидр-технические сооружения. Формируем службу контроля за всеми такими объектами. Мониторинг осуществляется не только визуально, у нас есть система квадрокоптеров. Когда мы с помощью тепловизора обследуем все территории», — рассказал Велиховский.

Всего в Московской области для тушения лесных и торфяных пожаров задействовано более 170 единиц техники. Учения будут проходить до 29 апреля, чтобы к майским праздникам быть в готовности реагировать на любые чрезвычайные ситуации.