Проверку на ВИЧ прошли более миллиона жителей Подмосковья

С начала 2020 года более миллиона подмосковных жителей прошли обследование на наличие ВИЧ-инфекции. Каждый месяц врачи берут анализы у 115 тысяч человек в регионе.

«Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается всегда, вне зависимости от эпидемической ситуации. Мы создаем все условия и возможности для жителей Московской области быстро и бесплатно пройти тест на ВИЧ», — отметил главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он подчеркнул, что знание ВИЧ-статуса необходимо не только для заботы о своем здоровье, но и состоянии близких. По словам Пронина, прохождение обследования является таким же важным, как занятия спортом или правильное питание.

Всего за 2020 год обследование в Подмосковье прошли более миллиона граждан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Сдать анализ можно абсолютно бесплатно и анонимно в поликлинике по месту регистрации. Кроме того, обследования проводят врачи Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.