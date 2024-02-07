Подмосковье 07 февраля 2024, 22:38 Проверку готовности муниципалитетов к весенним паводкам запустили в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты коммунальных служб приступили к проверкам готовности к паводкам объектов, которые расположены в зонах наиболее вероятных затоплений в период весеннего половодья. Первым проверили городской округ Химки.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Химках проверили канализационно-насосную станцию на улице Заречной, водозаборный узел на Новогорском шоссе и котельную на Нагорном шоссе.

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Также инспекторы оценили качество уборки территории от снега, а также проверили наличие и работоспособность откачивающего оборудования и резервных источников электропитания, состояние коммуникаций, подготовку сотрудников к работе в чрезвычайных ситуациях.

Первый этап проверок пройдет с 5 февраля по 5 марта и покажет готовность гидротехнических сооружений, плотин, объектов жизнеобеспечения в 41 муниципалитете.

Второй этап проверок специалисты МОС АВС проведут по плану в марте и апреле. Это 52 коммунальных объекта — котельные, ВНС, ВЗУ, очистные сооружения — в 16 муниципалитетах Подмосковья, находящиеся в зоне возможного подтопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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