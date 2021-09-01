Проверку безопасности всех школ Подмосковья провели перед Днем знаний

Сотрудники правоохранительных органов провели комплексные проверки безопасности школ и прилегающих территорий накануне 1 сентября. В работе использовали специальные технологические средства и собак кинологической службы.

Торжественные линейки в школах Московской области прошли в штатном режиме. Никаких нарушений в ходе мероприятия не выявили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

В охране общественного порядка и безопасности были задействованы более трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, а также представители казачества», — рассказал он.

Летом главное управление региональной безопасности и министерство образования Московской области вместе с главами городских округов провели работу по усилению антитеррористической защищенности учебных заведений региона.

Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев перед подготовкой к новому учебному году.

При проверке школ особое внимание уделили техническим средствам защиты помещений, наличию охранников и актуальных паспортов безопасности.

За летние каникулы в школах Подмосковья установили 458 систем охранной сигнализации, 115 металлообнаружителей, 650 систем оповещения, 122 системы контроля и управления доступом, 58 контрольно-пропускных пунктов.

Проверки на соответствие требованиям защиты от терроризма прошли 22 новые школы Московской области. Нареканий к новым учебным заведениям не предъявляли.