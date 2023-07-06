Подмосковье 06 июля 2023, 18:43 Проверки водителей грузовых автомобилей усилят в Подмосковье до конца лета Минтранс Подмосковья

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До конца лета в Подмосковье усилят проверки водителей грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Рейды будут направлены на предупреждение ДТП, а также проверку наличия тахографа — аппарата, который контролирует режим отдыха и труда водителей.

В Подмосковье также продолжаются массовые проверки, направленные на выявление водителей легковых автомобилей в нетрезвом состоянии. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает водителей соблюдать ПДД, а также следить за соблюдением режима труда и отдыха.

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