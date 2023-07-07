Подмосковье 07 июля 2023, 16:15 Проверки соблюдения дорожных правил пройдут в 300 местах Подмосковья в выходные Минтранс Подмосковья

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Дежурства по соблюдению ПДД пройдут более чем в 300 местах притяжения жителей в Подмосковье в выходные. Их проведут в зонах отдыха, на пляжах и в СНТ. Такие мероприятия будут проходить до конца лета.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сотрудники администраций округов проводят информационную работу по соблюдению ПДД и помогают пресекать вождение в нетрезвом виде. Вместе с волонтерами сотрудники ГИБДД патрулируют дачные кооперативы, деревни и другие места. Особое внимание уделяют юным участникам движения, которые пользуются велосипедами и самокатами.

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Жителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах. При движении важно соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать обгон в запрещенных местах. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.

В ведомстве напомнили, что пользоваться скутером разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории М. Жителей просят сообщать в Центр управления Госавтоинспекции по телефону 8-495-688-81-71 или на Единый номер 112 при возникновении ситуаций, где дети нарушают ПДД.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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