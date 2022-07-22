Проверки подтвердили высокое качество бухгалтерских служб в Подмосковье

Совет по методическому обеспечению бюджетного учета прошел в Подмосковье. На нем главные бухгалтеры органов власти обсудили новые законодательные нормы и актуальные вопросы управления финансами.

Отчетность за 2021 год, которую обсудили на встрече, затронула около пяти тысяч учреждений, более 400 органов местного самоуправления и 43 центральных исполнительных органа. Камеральная проверка показала высокие результаты бухгалтерской работы.

Обсудили бухгалтеры и изменения в нормативных правовых актах. Так, один из законопроектов установил порядок перевода бумажных документов в электронный вид и правила их долгосрочного хранения. Он позволит значительно сэкономить средства.

Участники также поговорили о снижении затрат на капитальные вложения в недострои Подмосковья. Сейчас количество таких объектов снизилось на 42,4%, до 638. Кроме этого, методсовет определил порядок действий при передаче нефинансовых активов с применением статью и подстатей КОСГУ и многие другие вопросы.

Такие встречи совет проводит регулярно, чтобы бухгалтеры могли обменяться опытом и разработать новые нормы ведения учета. По итогам заседания участники получили рекомендации.

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