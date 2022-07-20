Проверки подтвердили безопасность грибов и ягод на рынках Подмосковья

Сельскохозяйственную продукцию с подмосковных рынков проверили на радиоактивность и опасные вещества. С начала лета было сделано более 250 проб, которые подтвердили безопасность ягод и грибов.

Сперва ветеринарные специалисты проводят визуальную оценку продукции. Ягоды должны быть зрелыми, без видимых повреждений и заболеваний, грибы — без вредителей, слизи, песка и земли. Если вдруг замечают несъедобные и ядовитые экземпляры, их сразу изымают.

Важным этапом является проверка продукции на радиоактивность, ведь ягоды и грибы (особенно они) могут поглощать радионуклиды из почвы, накапливая их. В лаборатории дары леса отдельно изучают на содержание радиоактивных изотопов цезия. Этим элементом часто оказываются заражены маслята, моховики, польские грибы и горькушки, которые лучше не собирать и не употреблять в пищу.

«С начала лета в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, которые действуют на ярмарках и рынках Подмосковья, исследовано более 250 проб грибов и ягод. Проверки показали — вся продукция абсолютно безопасна, никаких превышений норм не выявлено», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты советуют покупать грибы и ягоды только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролирует государственная лаборатория ветсанэкспертизы. В этом случае вероятность получить отравление минимальна.