Подмосковье 15 января 2024, 18:35 Проверки по соблюдению правил перевозки детей прошли в Щелкове Елена Катасонова

Читать 360tv в

Сотрудники щелковской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его главная цель — привлечение внимания к соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить ребенка младше семи лет необходимо в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу пассажира.

Реклама

Дети старше семи лет могут передвигаться на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, но обязательно с использованием ремня безопасности. На переднем пассажирском сиденье до достижения 12 лет необходимо использовать детское кресло.

Инспекторы также напомнили о том, что водителям запрещается оставлять детей до семи лет в машине без присмотра взрослых во время стоянки.

Новости Подмосковья можно обсудить в«Суперчате 360».