Подмосковье 05 июня 2023, 12:15 Проверки перевозчиков бытового мусора начались в Подмосковье

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На дорогах Московской области увеличилось количество машин, перевозящих бытовые отходы. Это связано с началом дачного сезона. В регионе начались проверки таких перевозчиков, сообщили в главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

«Кампания по межведомственным рейдам на дорогах Подмосковья проводится уже второй год подряд по поручению губернатора Андрея Воробьева. Она организовывается Главным управлением региональной безопасности Московской области и направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками», — уточнили в ведомстве.

Вместе с управлением большегрузы проверяют экипажи ДПС, сотрудники минэкологии и участковые. В случае нарушений машину отправляют на штрафстоянку.

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