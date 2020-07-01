Проверки объектов ТЭК на готовность к отопительному сезону начнут в Подмосковье со 2 июля

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, уверен, что мы сможем качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подготовка к отопительному сезону пройдет в сжатые сроки: ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября 2020 года. Текущие ремонтные работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов, начаты на всех 2,5 тысячи котельных.

Еженедельно в интенсивном режиме в муниципалитетах будут проводиться выездные совещания по вопросам подготовки объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы Московской области к ОЗП 2020–2021 годов. Они уже прошли в городских округах Красногорск, Одинцово, Ивантеевка, Щелково и других.

В министерстве отметили, что планируется сократить число обращений жителей по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%, сократить число технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%.

Напомним, отопительный сезон 2020–2021 годов официально был завершен 7 мая, в связи с угрозой распространения коронавируса плановые отключения горячего водоснабжения и электроснабжения были перенесены на начало июля.