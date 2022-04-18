Проверки нелегальных таксистов провели в Подмосковье

Минтранс Подмосковья сократил число проверок легальных перевозчиков, но усилил противодействие работе нелегальных таксистов.

В аэропорту Шереметьево были выявлены четыре водителя, оказывающие транспортные услуги нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобили отправлены на штрафстоянку, а на водителей заведены административные дела.

Начальник Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса региона Евгения Каретникова сообщила о том, что так называемые «бомбилы» осуществляют перевозки без соответствующих разрешений, не проходят технические и медицинские осмотры, и не имеют необходимый минимальный трехлетний стаж вождения.

«Пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно, также пассажиры не застрахованы на случай аварии», — отметила Каретникова.

С начала года специалисты уже проверили свыше десяти тысяч автомобилей и пресекли более трех тысяч административных правонарушений.

Легальный автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.

Проверить разрешения на работу такси можно по QR-коду в салоне авто или на сайте.