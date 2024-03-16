Подмосковье 16 марта 2024, 22:59 Проверки на избирательных участках в Химках и Дмитрове прошли по поручению руководителя КПРФ Наумова https://vk.com/a_naumov_kprf

Читать 360tv в

Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу избирательных участков на президентских выборах в Химках и Дмитрове. Соответствующее распоряжение отдал заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов.

Представители горкома КПРФ в Химках организовали посещение нескольких избирательных участков в рамках оперативного совещания. В ходе визита коммунисты общались с работниками избирательных комиссий и наблюдателями. По словам представителей КПРФ, они посетили участки в микрорайонах «Новые Химки» и «Старые Химки».

Реклама

Константин Елисеев и Иван Соловьев из Дмитровского городского округа также посетили избирательные участки в микрорайоне «Строитель» поселка Некрасовский и в поселке Икша.

Уже завтра, в заключительный день выборов, руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев выедет на избирательные участки на северо-востоке Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».