Подмосковье 05 апреля 2024, 12:04 Проверки бизнеса Подмосковья сократились более чем на треть с начала года Главгосстройнадзор МО

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Количество проверок бизнеса Подмосковья снизилось более чем на треть в первом квартале 2024 года. Так, с начала года контрольные органы провели 477 инспекций.

Отдельное внимание в этом периоде уделяли проверкам по индикаторам риска, которые сами по себе не являются нарушением. Индикатор риска позволяет инспекторам точнее выявлять риск возможного нарушения, поскольку такие индикаторы используются при принятии решения о внеплановой проверке.

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Отмечается, что в первом квартале 2024 года сохранилась тенденция по значительному преобладанию профилактических мероприятий над проверками — их провели более шести тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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