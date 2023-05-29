Подмосковье 29 мая 2023, 12:18 Проверки безопасности детских летних лагерей начались в Богородском округе

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Летние лагеря Богородского округа проверяют на безопасность и готовность к приему детей. В специальную комиссию входят более 20 человек: работники администрации округа, МЧС, Росгвардии, полиции, представители образования и Роспотребнадзора.

В детских лагерях проверяют посуду в пищеблоке, комнаты для детей, паспортов безопасности и системы видеонаблюдения.

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В лагере «Мир на Озере» готовиться к новому сезону начали с закрытия прошлогодней смены. Уже придумали тематические программы. Одна из них «Битва Титанов» будет знакомить детей с легендами Древней Греции. В помещениях провели косметический ремонт и докупили все необходимое.

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко рассказал, что в прошлом году лагерь «Мир на озере» занял 3-е место среди лучших мест отдыха для детей в Московской области. Также отличился лагерь «Мир», занявший 2-е место по Подмосковью.

Сотрудники Росгвардии также дали руководству детских лагерей свои наставления.

«Во всех лагерях мы дали рекомендации по ведению документации, а также усилению антитеррористической защищенности данных объектов», — рассказал заместитель начальника Электростальского ОВО, подполковник полиции Александр Воробьев.

Проверки продолжатся, к открытию смен в лагерях должны устранить все недочеты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей участников СВО.

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