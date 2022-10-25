Проверки арбузов и дынь за прошедший сезон не выявили нарушений в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:00 Проверки арбузов и дынь за прошедший сезон не выявили нарушений в Подмосковье

Читать 360tv в

Специалисты Госветслужбы регулярно проверяют безопасность бахчевых культур в Подмосковье. Они проводят ветеринарно-санитарные экспертизы, которые в этом сезоне не выявили ни одного нарушения.

Об этом сообщил руководитель ведомства, замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский. Он добавил, что образцы проверяют на содержание солей тяжелых металлов. За лето такие исследования провели около четырех тысяч раз.

Реклама

«За лето проведено около четырех тысяч исследований бахчевых культур. Превышений предельно допустимого уровня содержания нитратов в арбузах и дынях региона не выявлено», — сообщил он.

Реклама

Около 300 проб взяли на содержание тяжелых металлов. Еще свыше трех тысяч исследовали на превышение уровня нитратов. Анализы проводят в государственных лабораториях, в том числе передвижных.

Специалисты напомнили, что в местах незаконной торговли можно наткнуться на небезопасные товары. Поэтому важно покупать овощи и фрукты только у проверенных продавцов.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.