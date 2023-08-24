Подмосковье 24 августа 2023, 17:38 Проверка школьных автобусов на готовность к работе началась в Подмосковье Госавтоинспекция Подмосковья

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Инспекторы Госавтоинспекции совместно с представителями Минтранса Подмосковья начали массовую проверку школьных автобусов. Все машины осмотрят на соответствие требованиям безопасной перевозки детей.

Специалисты проверяют исправность тормозов, фар, износ шин и другие важные для безопасности параметры автобусов. Кроме того, осуществляется контроль наличия медосмотров у водителей и действующих договоров с организациями, имеющими собственную производственно-техническую базу.

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Члены комиссии отмечают, что школьный транспорт должен соответствовать требованиям технического регламента.

Кроме того, инспекторы ГИБДД раздают детям памятки по правилам дорожного движения, чтобы школьники могли самостоятельно изучить основы безопасного поведения на дороге.

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