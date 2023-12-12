Подмосковье 12 декабря 2023, 15:25 Проверка реконструкции стадиона «Труд» завершилась в Балашихе Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья завершил проверку реконструкции стадиона «Труд». Работы по обновлению старейшего физкультурно-оздоровительного комплекса Балашихи длились с ноября 2021 года.

В двухэтажном здании площадью 4,8 тысячи «квадратов» заменили трибуны, реконструировали футбольное и бейсбольное поля. Сделали устройство автомобильной парковки и проезда, благоустроили территорию и установили мачты освещения.

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Стадион «Труд» построили в 1928 году. О реконструкции попросили жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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