Проверку безопасности продуктов на рынках Подмосковья усилили перед праздниками

Экспертизу продуктов проводят свыше 150 специалистов. Они трудятся в 100 лабораториях Подмосковья, проверяя мясо, рыбу, молочные товары, фрукты и овощи.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Качественные и безопасные, а главное — уже проверенные врачами продукты животного и растительного происхождения жители могут приобрести к праздничному столу на рынках Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он рассказал, что в Московской области появилось специальное подразделение ветеринарно-санитарной экспертизы. Оно будет работать на протяжении всех праздничных дней.

«И исходя из опыта предыдущих лет, наши специалисты планируют за новогодние праздники провести ветеринарно-санитарную экспертизу свыше 300 тысяч тонн продукции», — добавил Воскресенский.

По его словам, на фоне новогодних праздников в регионе могут появиться места несанкционированной торговли. Он призвал жителей Подмосковья быть внимательными и напомнил, что лучше выбирать проверенные продукты.