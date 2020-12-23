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    23 декабря 2020, 10:30

    Проверку безопасности продуктов на рынках Подмосковья усилили перед праздниками

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Безопасность продуктов на рынках Подмосковья начали тщательнее проверять накануне новогодних праздников. Их отдают на ветеринарно-санитарную экспертизу. А уже в лабораториях медики изучают всю еду растительного и животного происхождения.
    Проверку безопасности продуктов на рынках Подмосковья усилили перед праздниками | Изображение 1

    Экспертизу продуктов проводят свыше 150 специалистов. Они трудятся в 100 лабораториях Подмосковья, проверяя мясо, рыбу, молочные товары, фрукты и овощи.

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Качественные и безопасные, а главное — уже проверенные врачами продукты животного и растительного происхождения жители могут приобрести к праздничному столу на рынках Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    Он рассказал, что в Московской области появилось специальное подразделение ветеринарно-санитарной экспертизы. Оно будет работать на протяжении всех праздничных дней.

    Проверку безопасности продуктов на рынках Подмосковья усилили перед праздниками | Изображение 2

    «И исходя из опыта предыдущих лет, наши специалисты планируют за новогодние праздники провести ветеринарно-санитарную экспертизу свыше 300 тысяч тонн продукции», — добавил Воскресенский.

    По его словам, на фоне новогодних праздников в регионе могут появиться места несанкционированной торговли. Он призвал жителей Подмосковья быть внимательными и напомнил, что лучше выбирать проверенные продукты.