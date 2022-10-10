Проверка показала готовность коммунальных служб Реутова к предстоящей зиме | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 20:34 Поделиться Telegram

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Viber Проверка показала готовность коммунальных служб Реутова к предстоящей зиме

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Подготовку Реутова к зиме проверили инспекторы, они остались очень довольны результатом. Город посетила Светлана Аипова, руководитель ГУСТ Подмосковья. Она отметила, что в городе все-таки нужно исправить пару нюансов, но в целом оказалось, что город хорошо подготовлен к осенне-зимнему периоду.

Проверке представили технику муниципальных учреждений, в том числе различных управляющих компаний. Светлана Аипова и другие инспекторы посмотрели укомплектованность штата, исправность техники. Также они поговорили в Реутове о том, как подготовили противоголодные материалы, есть ли в наличии весь инвентарь.

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«В целом Реутов готов к зимнему периоду, но есть еще некоторые моменты, коллегам которые стоит подтянуть. Это запасы противогололедных материалов. В целом обеспеченность для первой фазы зимы вполне достаточная, остальное — коллеги в ближайшее время заключают контракты и допоставят этот объем», — рассказал руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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На осмотре техники и других проверках присутствовал глава округа Станислав Каторов. Он контролировал весь процесс и сверял все данные. Он поручил исправить недочеты, чтобы город был подготовлен полностью.

«На сегодняшний день Светлана Зиюровна дала замечания по наличию песко-соляной смеси, что ее нужно увеличить, мы конечно же справим, а в целом — город к зиме готов, техника есть, вся в наличии, вся в исправном состоянии, все это привели в соответствие. Песко-соляная смесь, лопаты, скребки, средства малой механизации также это все есть, мы проверили работоспособность, к зиме готовы, будем ждать снега», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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