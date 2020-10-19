Подмосковные студенты-волонтеры взялись за проверку питания и чистоты в школьных столовых
Проверка уже состоялась и в Люберцах. Волонтеры проследили за порядком в школе № 27. Посмотреть, как в столовой кормят детей и соблюдают санитарные правила, помогли студенты четвертого курса Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина.
Там Роман Кузьмин и Екатерина Косарева учатся на факультете технологий продукции общественного питания. Такая проверка, можно сказать, стала для них закреплением теории на практике.
Мы проверяем температуру пищи и нет ли, например, сколов на тарелках — это очень важноЕкатерина Косарева.
Студенты убедились, что в столовой школы соблюдают рассадку на необходимой во время пандемии дистанции. Они проверили меню и наличие документов.
«К сожалению, я не смогу зайти на пищевое производство, но и отсюда можно заметить, что все соответствует нормам: фартуки, маски, шапочки — там это в доступности», — подчеркнул Роман Кузьмин.
По словам Екатерины, видно, что меню здесь сбалансированное. Проверке подлежало все, ведь еда должна быть свежей, вкусной и без посторонних запахов.
Студенты факультета регулярно проверяют места общественного питания во время практики, подчеркнула заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе Елена Рыбакова.
У них есть необходимые для этого документы, санитарные и волонтерские книжки. Есть для этого и навыки, потому что один из уроков во время обучения — проведение бракеражаЕлена Рыбакова.
Столовой в школе № 27 студенты поставили твердую пятерку. По их оценке, здесь соблюдают все правила — от мытья и обработки рук до высокого качества продуктов.
До конца этого года студенты-волонтеры будут проверять школы во всей Московской области. Результаты мониторинга со своими замечаниями они отправят Министерству образования региона.