Подмосковные студенты-волонтеры взялись за проверку питания и чистоты в школьных столовых

Студенты-волонтеры из Подмосковья начали следить за качеством питания и чистотой в школьных столовых. На фоне пандемии родительский контроль ограничили, но руку помощи протянули активисты. Это ребята, которые учатся на профильных факультетах.

Проверка уже состоялась и в Люберцах. Волонтеры проследили за порядком в школе № 27. Посмотреть, как в столовой кормят детей и соблюдают санитарные правила, помогли студенты четвертого курса Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина.

Там Роман Кузьмин и Екатерина Косарева учатся на факультете технологий продукции общественного питания. Такая проверка, можно сказать, стала для них закреплением теории на практике.

Мы проверяем температуру пищи и нет ли, например, сколов на тарелках — это очень важно Екатерина Косарева.

Студенты убедились, что в столовой школы соблюдают рассадку на необходимой во время пандемии дистанции. Они проверили меню и наличие документов.

«К сожалению, я не смогу зайти на пищевое производство, но и отсюда можно заметить, что все соответствует нормам: фартуки, маски, шапочки — там это в доступности», — подчеркнул Роман Кузьмин.

По словам Екатерины, видно, что меню здесь сбалансированное. Проверке подлежало все, ведь еда должна быть свежей, вкусной и без посторонних запахов.

Студенты факультета регулярно проверяют места общественного питания во время практики, подчеркнула заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе Елена Рыбакова.

У них есть необходимые для этого документы, санитарные и волонтерские книжки. Есть для этого и навыки, потому что один из уроков во время обучения — проведение бракеража Елена Рыбакова.

Столовой в школе № 27 студенты поставили твердую пятерку. По их оценке, здесь соблюдают все правила — от мытья и обработки рук до высокого качества продуктов.

До конца этого года студенты-волонтеры будут проверять школы во всей Московской области. Результаты мониторинга со своими замечаниями они отправят Министерству образования региона.