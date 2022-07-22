Проверка незаконного сброса строительного мусора началась в Щелкове

Сотрудники Главного управления содержания территорий вместе с Минэкологии в Подмосковье провели осмотр промышленной земли, которая располагается в деревне Назимиха в Щелкове. Ранее там уже фиксировали нарушения и даже изымали технику. Сегодня там снова обнаружили грунты неизвестного происхождения, а также бытовой и строительный мусор.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, пробы грунта уже взяли специалисты, они будут проводить подробные исследования.

«Сотрудниками Росприроднадзора взяты пробы грунта для проведения лабораторного исследования. После заключения к собственнику земельного участка будут применены меры в соответствии с действующим законодательством по факту причинения ущерба окружающей среде. В случае подтверждения факта нарушения он будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ», — пояснила Светлана Аипова.

Аипова добавила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе проводится усиленный контроль за незаконными свалками и строительными отходами без документов. Проводятся специальные рейды, которые организуют Минэкологии и ГУСТ. Планируется, что проверки будут проходить как минимум до осени.

К этому моменту в Московской области уже успели провести 29 рейдов, проверялись большегрузы, земельные участки. Ликвидировано 79 стихийных свалок строительного мусора.