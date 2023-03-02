Подмосковье 02 марта 2023, 14:47 Проверка готовности лесничеств к пожароопасному сезону началась в Подмосковье

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья начал проверку готовности станций «Центрлесхоза» и филиалов «Мособллеса» к началу пожароопасного сезона. Мероприятия будут проводиться в течение месяца.

«За ведомственной последует федеральная проверка. Готовность региона — на особом контроле», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Все 19 лесничеств и 27 лесопожарных станций будут осмотрены на предмет готовности к сухому сезону.

«От слаженных и четких действий зависит стабильная лесопожарная обстановка в лесах Московской области. Наша задача — начать пожароопасный сезон полностью готовыми», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Во время проверок осмотрят технику и инвентарь, оценят наличие и исправность оборудования и укомплектованность личным составом.

Недавно губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.