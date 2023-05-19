Подмосковье 19 мая 2023, 15:48 Проверка безопасности детских оздоровительных лагерей началась в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

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Безопасность летней оздоровительной кампании для детей обсудили в Подмосковье с участием МЧС России. В регионе начались проверки кемпингов и лагерей.

«На данный момент государственный пожарный надзор взял на учет 109 загородных детских оздоровительных лагерей, включая пять палаточных. Прогнозируем также, что летом у нас будут функционировать порядка 900 лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ», — сообщил представитель МЧС России по Московской области Михаил Алхимов.

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К 18 мая в Подмосковье провели уже более 30 выездных проверок в детские лагеря. По итогам осмотров было выдано 40 замечаний, которые нужно устранить до начала сезона.

Михаил Алхимов подчеркнул, что в каждом лагере должны быть обеспечены проезд для пожарной техники и источник водоснабжения. На территории баз отдыха нужно удалить сухостой, провести инструктажи и тренировки по эвакуации с сотрудниками. Уже известно, что в первой декаде каждой смены в детских оздоровительных лагерях будут проведены Дни пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

Подробнее о детском летнем отдыхе можно узнать на подмосковном портале.

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