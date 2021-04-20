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    20 апреля 2021, 17:27

    Проверить качество лично. Руководители Мострансавто сели за руль автобусов

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В подмосковных автобусах 20 апреля можно было увидеть необычных водителей. На нескольких маршрутах за руль сели руководители филиалов Мострансавто. Руководство таким образом решило лично проверить качество работы транспорта.

    Проверить качество лично. Руководители Мострансавто сели за руль автобусов | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    У каждого из руководителей филиалов есть права категории D. Директора прошли необходимую предмаршрутную, а также маршрутную стажировку под руководством опытных водителей-наставников.

    Всего в акции приняли участие директора четырех филиалов компании. В Коломне на маршруте № 28 «Коломна — Дмитровцы» за руль автобуса сел директор МАП № 2 города Коломна Алексей Гаврилин. Водителем на маршруте № 7 «ст. Подольск — Кутузово» на день стал директор МАП № 5 города Подольск Сергей Филимонов.

    Проверить качество лично. Руководители Мострансавто сели за руль автобусов | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Директор МАП № 11 г. Балашиха Денис Головко работал водителем на маршруте № 27 «Фряново — Хлепетово», а в Ногинске на маршрут № 21 «ст. Ногинск — Молзино» за руль одного из автобусов на время пересел Владимир Комиссаров, директор МАП № 12 г. Ногинск.

    Водителем 20 апреля работал и заместитель генерального директора АО «Мострансавто» Андрей Середнев. Он перевозил пассажиров по маршруту № 3 «Вокзал — ст. Ока» в Серпухове.

    Проверить качество лично. Руководители Мострансавто сели за руль автобусов | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Все руководители перед работой тренировались именно на тех автобусах, на которых они ездили.

    «Мы уверены, что такое мероприятие поможет руководителям, которые уже много лет работают в секторе пассажирских перевозок, дополнительно лично проконтролировать качество транспортной работы на маршрутах. Многие из них начинали свой трудовой путь с рядовых позиций в компании. Такое перевоплощение поможет им стать еще ближе к пассажирам и водителям, ежедневно работающим на маршрутах», — рассказали в Мострансавто.