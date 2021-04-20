Проверить качество лично. Руководители Мострансавто сели за руль автобусов

В подмосковных автобусах 20 апреля можно было увидеть необычных водителей. На нескольких маршрутах за руль сели руководители филиалов Мострансавто. Руководство таким образом решило лично проверить качество работы транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого из руководителей филиалов есть права категории D. Директора прошли необходимую предмаршрутную, а также маршрутную стажировку под руководством опытных водителей-наставников.

Всего в акции приняли участие директора четырех филиалов компании. В Коломне на маршруте № 28 «Коломна — Дмитровцы» за руль автобуса сел директор МАП № 2 города Коломна Алексей Гаврилин. Водителем на маршруте № 7 «ст. Подольск — Кутузово» на день стал директор МАП № 5 города Подольск Сергей Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

Директор МАП № 11 г. Балашиха Денис Головко работал водителем на маршруте № 27 «Фряново — Хлепетово», а в Ногинске на маршрут № 21 «ст. Ногинск — Молзино» за руль одного из автобусов на время пересел Владимир Комиссаров, директор МАП № 12 г. Ногинск.

Водителем 20 апреля работал и заместитель генерального директора АО «Мострансавто» Андрей Середнев. Он перевозил пассажиров по маршруту № 3 «Вокзал — ст. Ока» в Серпухове.

Источник фото: телеканал «360»

Все руководители перед работой тренировались именно на тех автобусах, на которых они ездили.

«Мы уверены, что такое мероприятие поможет руководителям, которые уже много лет работают в секторе пассажирских перевозок, дополнительно лично проконтролировать качество транспортной работы на маршрутах. Многие из них начинали свой трудовой путь с рядовых позиций в компании. Такое перевоплощение поможет им стать еще ближе к пассажирам и водителям, ежедневно работающим на маршрутах», — рассказали в Мострансавто.