Водителям рассказали, когда менять шины и как проверить их качество

С началом холодов автомобилистов ждет стандартная процедура — смена летней резины на зимнюю. При сомнениях в степени износа шин поможет обычная 10-рублевая монета.

Лайфхак водителям напомнила в интервью «360» генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

В среднем производитель ограничивает срок службы резины пятью годами, но все зависит от характера эксплуатации машины — качественной или, наоборот, неравномерной накачки колес, привычки резко тормозить или быстро набирать скорость.

Глубина ламели — протектора — на зимней и летней резине отличается. У летней это 6-8 миллиметров, у зимней — 10-11.

Чем меньше ламель, чем больше истерлась, тем меньше сцепление, машина утрачивает устойчивость Светлана Заболоцкая гендиректор РОО «Союз безопасности дорожного движения».

Проверить износ можно при помощи 10-рублевой монеты: ее опускают в паз и смотрят его глубину. Летнюю резину пора менять, если монета опускается в протектор на четыре миллиметра. Если же в нем поместился только ободок — примерно на 1,6 миллиметра, — то резина лысая, и ездить на ней нельзя. Зимние шины необходимо менять при износе на семь миллиметров.

«Торможение на резине с изношенными протекторами увеличивает тормозной путь, замедляет возможность принять решение, увеличивает шанс ДТП и наезда», — подчеркнула Заболоцкая.

Шина, по ее словам, в первую очередь должна соответствовать сезону. Зимнюю резину нужно ставить, когда устойчивая среднесуточная температура достигнет +5 градусов. При минусовых значения на термометре выезжать на летней «вредно для жизни».

Всесезонные шины рассчитаны на эксплуатацию от -5 до +20 градусов. Поэтому идеально все же иметь два комплекта шин — на теплое и холодное время года.

«Ваш железный конь вас не подведет, если вы о нем будете заботиться», — заключила Светлана Заболоцкая.