Жители Подмосковья смогут проверить газовую технику онлайн

Газовую технику в домах Подмосковья начали проверять через мобильное приложение. На цифровой платформе жители смогут получить консультацию специалиста.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, функция появилась в приложении «Проверки Подмосковья».

По поручению губернатора в Подмосковье усилили проверки газового оборудования Максим Рымар.

Рымар добавил, что с мая контролировать состояние газового оборудования в многоквартирных и частных домах стали в том числе через мобильное приложение.

«Проверки с помощью мобильного сервиса будут проводить в 40 тысячах многоквартирных домов и в частных», — объяснил он.

Сотрудники профильных компаний проведут фотофиксацию и осмотры техники. Вместе с тем по специальному чек-листу они проверят состояние вентиляции, газовой плиты, отопительных приборов, водонагревателей, счетчиков и предохранителей.

Приложение «Проверки Подмосковья» позволит отслеживать и наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, отсутствие незаконной перепланировки оборудования, герметичность.

Ранее стало известно, что портал «Добродел» начал принимать заявки на обслуживание газовой техники в домах.