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    12 мая 2021, 09:56

    Жители Подмосковья смогут проверить газовую технику онлайн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Газовую технику в домах Подмосковья начали проверять через мобильное приложение. На цифровой платформе жители смогут получить консультацию специалиста.

    Жители Подмосковья смогут проверить газовую технику онлайн

    Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, функция появилась в приложении «Проверки Подмосковья».

    По поручению губернатора в Подмосковье усилили проверки газового оборудования

    Максим Рымар.

    Рымар добавил, что с мая контролировать состояние газового оборудования в многоквартирных и частных домах стали в том числе через мобильное приложение.

    «Проверки с помощью мобильного сервиса будут проводить в 40 тысячах многоквартирных домов и в частных», — объяснил он.

    Жители Подмосковья смогут проверить газовую технику онлайн | Изображение 1

    Сотрудники профильных компаний проведут фотофиксацию и осмотры техники. Вместе с тем по специальному чек-листу они проверят состояние вентиляции, газовой плиты, отопительных приборов, водонагревателей, счетчиков и предохранителей.

    Приложение «Проверки Подмосковья» позволит отслеживать и наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, отсутствие незаконной перепланировки оборудования, герметичность.

    Ранее стало известно, что портал «Добродел» начал принимать заявки на обслуживание газовой техники в домах.