Семинар по развитию креативности личности проведут в Мытищах

Все желающие смогут принять участие в семинаре «Развитие креативности личности». Мероприятие пройдет 28 октября в коворкинге «Старт» в Мытищах.

«Приглашаем вас на семинар „Креативность личности: Развитие креативной личности“. Спикер — Кузнецова Елена, профессиональный бухгалтер внутреннего аудита компаний диплом Dip PIA, финансовый аналитик, педагог дополнительного образования, общественный деятель», — сообщили в Insatgram-аккаунте коворкинга.

Во время семинара специалист расскажет, как аспекты личности формируются под воздействием микросреды и как этим можно управлять. Прийти на семинар можно абсолютно бесплатно, но предварительно необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно, позвонив по телефону +7 495 505 59 79 или написав в WhatsApp на номер +7 977 740 17 83.

Семинар начнется в 17:00 28 октября. Мероприятие будет проходить по адресу Новомытищинский проспект, 30/1.