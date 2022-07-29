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    29 июля 2022, 16:28

    Проведенная в Пушкино акция «Свеча памяти» вошла в российскую книгу рекордов Гиннесса

    Александра Перепечаева

    Жители Пушкино, принявшие участие в акции «Свеча памяти» 22 июня, установили рекорд, который позднее признали на всероссийском уровне. Они выложили на асфальте медаль из 22 тысяч огней.

    Проведенная в Пушкино акция «Свеча памяти» вошла в российскую книгу рекордов Гиннесса | Изображение 1

    Этот рекорд внесли в российскую книгу рекордов Гиннесса и международную книгу рекордов InterRecord, сообщили в РИАМО.

    Картина из свечей была размером 28 на 13 метров и изображала медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

    Как рассказала начальник отдела по работе с молодежью комитета по образованию в Пушкино Юлия Ивлева, акцию проводят в округе ежегодно. Чтобы сплотить жителей, ее решили сделать еще более масштабной.

    «Нам пришла идея 22 июня именно из 22 тысяч свечей создать большую горящую медаль на пространстве целой площади», — рассказала она.

    Проведенная в Пушкино акция «Свеча памяти» вошла в российскую книгу рекордов Гиннесса | Изображение 2

    В акции приняли участие активисты из молодежных организаций. Свечи зажгли на Первомайской площади в День памяти и скорби.

    Когда мероприятие завершилось, активисты связались с реестром рекордов России и книгой рекордов InterRecord. Спустя неделю их представители попросили уточнить параметры выложенной картины и количество свечей, а затем зафиксировали рекорд.

    Проведенная в Пушкино акция «Свеча памяти» вошла в российскую книгу рекордов Гиннесса | Изображение 3

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