Проведенная в Пушкино акция «Свеча памяти» вошла в российскую книгу рекордов Гиннесса

Жители Пушкино, принявшие участие в акции «Свеча памяти» 22 июня, установили рекорд, который позднее признали на всероссийском уровне. Они выложили на асфальте медаль из 22 тысяч огней.

Этот рекорд внесли в российскую книгу рекордов Гиннесса и международную книгу рекордов InterRecord, сообщили в РИАМО.

Картина из свечей была размером 28 на 13 метров и изображала медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Как рассказала начальник отдела по работе с молодежью комитета по образованию в Пушкино Юлия Ивлева, акцию проводят в округе ежегодно. Чтобы сплотить жителей, ее решили сделать еще более масштабной.

«Нам пришла идея 22 июня именно из 22 тысяч свечей создать большую горящую медаль на пространстве целой площади», — рассказала она.

В акции приняли участие активисты из молодежных организаций. Свечи зажгли на Первомайской площади в День памяти и скорби.

Когда мероприятие завершилось, активисты связались с реестром рекордов России и книгой рекордов InterRecord. Спустя неделю их представители попросили уточнить параметры выложенной картины и количество свечей, а затем зафиксировали рекорд.

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