Подмосковье 15 февраля 2023, 21:10 Проведение уроков безопасности на ж/д возобновили для школьников Подмосковья

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Административно-пассажирская инспекция Подмосковья возобновила свое участие в проведении уроков безопасного поведения детей на железной дороге с февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона. Уроки проводят для учащихся 2-9 классов школ, которые находятся непосредственно вблизи железной дороги.

Также к инспекторам АПИ на уроках присоединяются представители полиции и администраций округов.

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Школьникам рассказывают о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей — на ж/д платформах, переходах через пути. Детям подробно объясняют, как правильно себя вести во время ожидания электрички на платформе, как безопасно подходить к железнодорожным путям. Обучение проходит в увлекательной интерактивной форме, добавили в пресс-службе.

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Минтранс Подмосковья напомнил родителям о важности профилактических бесед с детьми, чтобы уберечь их от несчастных случаев на железной дороге.

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