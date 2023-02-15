15 февраля 2023, 21:10
Проведение уроков безопасности на ж/д возобновили для школьников Подмосковья
Административно-пассажирская инспекция Подмосковья возобновила свое участие в проведении уроков безопасного поведения детей на железной дороге с февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона. Уроки проводят для учащихся 2-9 классов школ, которые находятся непосредственно вблизи железной дороги.
Также к инспекторам АПИ на уроках присоединяются представители полиции и администраций округов.
Реклама
Школьникам рассказывают о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей — на ж/д платформах, переходах через пути. Детям подробно объясняют, как правильно себя вести во время ожидания электрички на платформе, как безопасно подходить к железнодорожным путям. Обучение проходит в увлекательной интерактивной форме, добавили в пресс-службе.
Реклама
Минтранс Подмосковья напомнил родителям о важности профилактических бесед с детьми, чтобы уберечь их от несчастных случаев на железной дороге.
Ранее губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
РЖД
Школы
Школьники
Реклама
Реклама