Проведение коллективных молитв приостановили в мусульманских общинах Подмосковья из-за коронавируса

В мусульманских общинах Подмосковья с 18 марта приостановили проведение коллективных молитв. Такие меры предприняли для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщило Духовное управление мусульман региона.

Пока коллективные пятикратные и пятничные молитвы отменены до 12 апреля включительно. При необходимости меры могут продлить.

Председателя Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов отметил, что в ситуации с пандемией главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан.

«Правительства Москвы и Московской области выпустили Постановления, запрещающие проведение на территории московского региона массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Следуя введенным ограничительным мерам, мы вынуждены временно прекратить проведение коллективных пятикратных молитв и пятничных богослужений в мечетях Подмосковья с 18 марта по 12 апреля», — уточнил Рушан Аббясов.

Источник фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Московской области

Такие же меры предприняли в Саудовской Аравии, Кувейте, Турции, Катаре, других странах арабо-мусульманского мира, а также в странах СНГ.

Духовное управление мусульман Московской области считает, что такие ограничения оправданы, потому что Ислам постулирует святость человеческой жизни, поэтому необходимо прилагать все усилия для ее сохранения.