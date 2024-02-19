Подмосковье 19 февраля 2024, 15:24 Провалившуюся в колодец бездомную собаку спасли в Можайске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСП-308 «Мособлпожспас» спасли бездомную собаку, которая провалилась в канализационный колодец. Случай произошел в поселке Строитель в Можайском городском округе.

В Систему-112 обратились местные жители, которые услышали жалобный вой со стороны строящейся многоэтажки. Оказалось, что бездомная собака угодила в трехметровый канализационный колодец с ледяной водой. Самостоятельно вытащить пса люди не смогли и обратились за помощью.

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«Из ледяной воды выглядывала только голова измученного и замерзшего животного. Пес был очень напуганным и уставшим, поэтому он вел себя очень агрессивно и не хотел подпускать к себе специалистов», — пояснил заместитель начальника подразделения Роман Протасевич.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились в колодец и после нескольких попыток накинули на собаку петлю. Благодаря этому животное вытащили из колодца. Оказавшись на земле, бедолага отряхнулся и убежал в неизвестном направлении.

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