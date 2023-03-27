Подмосковье 27 марта 2023, 17:37 Провалившихся в колодец кота и собаку спасли в деревне Савелово под Дмитровом ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» с помощью веревки вытащили животных, провалившихся в канализационный колодец. Случай произошел в деревне Савелово Дмитровского округа.

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина и рассказал, что его пес по кличке Моня угодил в канализационный колодец. Собака выбралась из вольера и погналась за соседским котом, в результате чего оба провалились.

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«Самостоятельно достать пленников из трехметрового колодца хозяин не смог и обратился к нам. Прибыв по указанному адресу, наши работники приступили к спасению замерзающих животных», — рассказал замначальника ПСЧ-270 Леонид Белов.

Соорудив петлю из веревки, спасатели опустили ее в колодец и поочередно вытащили сначала кота, потом собаку. Напуганного Моню передали хозяину, а его несостоявшаяся «добыча» рысью убежала на свою территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

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