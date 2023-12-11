Подмосковье 11 декабря 2023, 14:58 Провалившегося под лед рыбака спасли в Волоколамске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ № 203 и 204 «Мособлпожспас» помогли рыбаку, который провалился под лед в Подмосковье. Случай произошел возле деревни Жуковка в Волоколамском городском округе.

ГКУ МО "Мособлпожспас"

За помощью к спасателям обратился местный житель. Его 48-летний знакомый, пытаясь проверить прочность льда для рыбалки, неожиданно провалился в воду.

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Товарищ находился неподалеку и вытащил из полыньи пострадавшего, который смог переправиться на ближайший берег. Пока промокший рыболов добирался до суши, его друг лежал, чтобы не создавать большую нагрузку на ледовую поверхность.

Спасатели быстро прибыли на место и отправились на помощь побывавшему в ледяной воде рыбаку — его нужно было как можно скорее доставить в теплое место и передать медикам для осмотра.

«Спасатель в гидрокостюме, которого с помощью веревки страховали коллеги, перебрался на противоположный берег, усадил любителя подледного лова в рыбацкие сани и доставил на сушу, где уже ждала машина скорой помощи. В этот момент мужчина, вытащивший друга из полыньи, под присмотром работников противопожарно-спасательной службы осторожно выбрался на берег. К счастью, эта история закончилась благополучно, после осмотра медиками мужчины отправились домой», — заключил начальник ПСЧ-203 Владислав Макеев.

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