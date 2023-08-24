24 августа 2023, 16:23
Протвинскую больницу оснастят модульными дизель-генераторными
Протвинскую городскую больницу оснастят стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками. Соответствующее извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчику нужно будет подготовить фундамент для установки генератора в хирургическом и травматологическом отделениях на улице Мира, 1-Б, установить оборудование, проложить кабельные линии и подключить установку.
Реклама
Прием заявок завершится 11 сентября. Начальная цена контракта составляет 8,3 миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Протвино
Реклама
Реклама