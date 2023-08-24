Подмосковье 24 августа 2023, 16:23 Протвинскую больницу оснастят модульными дизель-генераторными Официальный сайт ГБУЗ МО «Протвинская городская больница»

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Протвинскую городскую больницу оснастят стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками. Соответствующее извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику нужно будет подготовить фундамент для установки генератора в хирургическом и травматологическом отделениях на улице Мира, 1-Б, установить оборудование, проложить кабельные линии и подключить установку.

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Прием заявок завершится 11 сентября. Начальная цена контракта составляет 8,3 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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