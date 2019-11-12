Современная техника и молодые специалисты. Протвинская больница обновится в 2020 году

Продолжается ремонт во второй части поликлиники Протвинской городской больницы. Полностью завершить работы планируется в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт протвинской больницы ведется по программе «Здравоохранение Подмосковья». Первый этап, во время которого отремонтировали крыло детской поликлиники, завершился в начале 2019 года.

Местный житель Сергей Шмаков отвел внука на прием к врачу по просьбе дочери. «Был очень удивлен, как красиво стало в холле детской поликлиники! Интерьер красочный, очень современно. Сказали, еще большой монитор повесят. Если станут по нему мультики показывать, думаю, детям очень понравится», — поделился впечатлениями Сергей Шмаков.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Главный врач Протвинской городской больницы Петр Латкин подчеркнул, что во второй части поликлиники сейчас активно ведется ремонт. «Уже произведены все демонтажные работы, в некоторых местах проводится чистовой капитальный ремонт. Единственное — в ближайшее время мы его не закончим. По контракту предполагается, что ремонт затронет и 2020 год. Но после его окончания у нас все здание поликлиники будет сделано», — сделал акцент Петр Латкин.

Жительница наукограда Инга Серова подтвердила, что поликлиника давно нуждалась в ремонте. «На моей памяти со времен ее строительства там практически ничего не менялось. Но уже сейчас в отремонтированных коридорах поставили удобные скамейки, стало как-то светлее, просторнее. Думаю, станет еще лучше», — высказала надежду Инга Серова.

Помимо работ внутри здания, которые подразумевают, в том числе, замену всех инженерных коммуникаций, для оснащения отремонтированной части поликлиники поступает новая мебель и оргтехника для врачебных кабинетов. Холлы, где пациенты ожидают приема, будут оборудованы удобными скамейками. Кроме того, в 2019 году заасфальтирована дорога за поликлиникой, долгие годы находившаяся в разбитом состоянии.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Кирилл Бабыкин заметил, что постепенно Протвинская городская больница приобретает современный вид: «Поступает дорогостоящее современное оборудование, кадровый состав пополняется молодыми специалистами, ведется капитальный ремонт отделений. Наша первоочередная задача — качественное медицинское обслуживание населения».

Источник фото: администрация городского округа Протвино

По словам главного врача Протвинской городской больницы Петра Латкина, до конца 2019 года ожидается поставка еще трех рентген-аппаратов и гастроскопа. «Два рентген-аппарата будут размещены в стационаре, один — в поликлинике. В настоящее время они уже закуплены, находятся на складе у поставщиков, но у нас пока не готово помещение для них, так как ведется ремонт», — пояснил Петр Латкин.

Только за октябрь горбольница приняла поставку четырех единиц «тяжелого» медицинского оборудования. Получена эндоскопическая стойка для ЛОР-операций, установленная в профильном отделении, аппарат искусственной вентиляции легких и мониторинга функций внешнего дыхания для отделения реанимации и интенсивной терапии, а в поликлинику приобретена современная установка с монитором и компрессором. Также в больницу поступил колоновидеоскоп.